Путин обвинил Киев в попытке подрыва одного из участков "Турецкого потока"

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Владимир Путин заявил, что вина в попытке подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток" лежит на украинской стороне.

"Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", – приводит его слова ТАСС.

При этом глава РФ уточнил, что все подобные провокации доказывают объективные сведения, включая показания самих задержанных исполнителей этих терактов.

Ранее Путин заявил об ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. По его словам, удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По данным украинских СМИ, в столице были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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