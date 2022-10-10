10:33Происшествия
Мэр Киева заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры в городе
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Несколько ударов зафиксировано по объектам критической инфраструктуры Киева, заявил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
По его словам, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.
Утром сообщалось, что в центре Киева прогремели взрывы. Над украинской столицей также сработали системы ПВО. На данный момент на место происшествия выехали спецслужбы.
По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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