Мэр Киева заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры в городе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько ударов зафиксировано по объектам критической инфраструктуры Киева, заявил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

Утром сообщалось, что в центре Киева прогремели взрывы. Над украинской столицей также сработали системы ПВО. На данный момент на место происшествия выехали спецслужбы.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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