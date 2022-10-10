Взрывы прогремели в центре Киева – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk

Взрывы прогремели в центре Киева. Под украинской столицей также сработали системы ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что данную информацию о взрывах в центре города подтвердил и мэр Виталий Кличко. По его словам, на данный момент на место происшествия выехали спецслужбы.

"Кличко подтвердил взрывы в столице. Говорит, что удар нанесен по Шевченковскому району – то есть по центру", – говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым.

Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы, сообщает газета Страна.ua.

Ранее беспилотники нанесли удар по Белой Церкви под Киевом. Всего было зафиксировано шесть попаданий и взрывов. На месте работали 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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