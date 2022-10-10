09:07Политика
В Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Украинские боевики начали готовиться к наступлению на Запорожье, провокации могут начаться уже в ближайшее время, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область", – сообщил он РИА Новости.
Рогов уточнил, что, кроме стягивания войск к линии фронта, украинская сторона организовала массовое создание видеороликов для Запада, в которых рассказывается, что такое Запорожская область, а также как и почему она должна быть "освобождена".
"Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы", – уверен член главного совета администрации.
При этом, по его словам, Киев может совершить провокацию или начать бои в ближайшее время, максимум – в течение 2–3 недель.
Ранее российские военные успешно отразили попытки продвижения ВСУ на купянском и запорожском направлениях. Аналогичные попытки предпринимались украинскими войсками в районе населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка в ДНР. Однако и они оказались безуспешными.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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