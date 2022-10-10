Власти Херсонской области сообщили, что два украинских офицера взяты в плен

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Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины взяты в плен на андреевском направлении в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

"Укронацисты попытались с помощью тактических групп при поддержке танков прорваться в стык наших подразделений в направлении Борозенское, получил отпор и отступил на исходные позиции потеряв три танка и пять БМП", – написал Стремоусов.

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что село Великая Александровка, где украинские войска расстреляли 16 человек, находится под контролем иностранных наемников.

Он рассказал, что, со слов одного из жителей, тот до сих пор не может прийти в себя, поскольку у него на глазах расстреляли 16 гражданских.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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