ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области

Фото: ТАСС/Toms Kalnins/EPA

Вооруженные силы Украины обстреляли из американских РСЗО HIMARS гражданский автобус в Херсонской области, сообщает ТАСС. Погибли пять мирных жителей, еще пятеро ранены.

Обстрел был совершен в 07:05 в районе Дарьевского моста. ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS, когда гражданские ехали на работу.

Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Пациентов с осколочными ранениями госпитализировали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Пациенты находятся в средней степени тяжести. Бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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