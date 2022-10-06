В Госдуме рассказали, может ли Украина вступить в НАТО в условиях боевых действий

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В Госдуме оценили заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона о том, что Украина не может вступить в НАТО в условиях боевых действий. Об этом пишет RT.

Член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал это очередной отговоркой. Он выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс не намерен принимать Украину. По его мнению, территорию страны в настоящий момент просто используют в качестве площадки для противостояния с Россией.

"Благополучие же жителей этой страны не беспокоит тех, кто сидит в высоких кабинетах Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Страны НАТО не собираются воевать с Россией из-за Украины, население которой стало разменной монетой в большой геополитической игре", – добавил он.

Белик подчеркнул, что НАТО не собирается помогать Киеву в решении проблем, которые фактически и создал Запад. Их не интересует судьба этого государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Он подчеркнул, что Киев делает определяющий шаг, подписывая эту заявку.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что это заявление является призывом ускорить начало третьей мировой войны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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