Слуцкий увидел в заявлении Зеленского о вступлении в НАТО призыв к прямому конфликту с РФ

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Слова президента Украины Владимира Зеленского о заявке на ускоренное вступление Украины в НАТО звучат как приглашение к прямому конфликту с Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение Альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам", – приводит ТАСС его слова.
Слуцкий также призвал Украину сложить оружие и вернуться к переговорному процессу. По мнению депутата, это позволит избежать увеличения числа жертв конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме.
Отдельно украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Россией, но лишь в том случае, если возглавлять страну будет другой президент.
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