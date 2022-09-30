Слуцкий увидел в заявлении Зеленского о вступлении в НАТО призыв к прямому конфликту с РФ

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Слова президента Украины Владимира Зеленского о заявке на ускоренное вступление Украины в НАТО звучат как приглашение к прямому конфликту с Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение Альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам", – приводит ТАСС его слова.

Слуцкий также призвал Украину сложить оружие и вернуться к переговорному процессу. По мнению депутата, это позволит избежать увеличения числа жертв конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

Отдельно украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Россией, но лишь в том случае, если возглавлять страну будет другой президент.



В НАТО официально признали планы расширения к границам России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!