Зеленский выразил готовность к переговорам с РФ, но не с Путиным

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своей готовности вернуться к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным. Украинский лидер заявил об этом в своем видеообращении.

"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом РФ", – сказал он.

Ранее Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил, выступая в Кремле по итогу референдумов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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