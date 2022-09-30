Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме – Зеленский

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Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме, заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО <...>. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре, по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества", – сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что Киев делает определяющий шаг, подписывая заявку на вступление в Альянс в ускоренном порядке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.



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