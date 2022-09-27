Столтенберг призвал страны НАТО пополнять запасы вооружений

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Государствам – членам Североатлантического альянса необходимо в ближайшее время пополнить запасы вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе экстренной встречи национальных директоров по вопросам вооружения, посвященной ситуации на Украине.

"Генеральный секретарь призвал союзников продолжать как можно быстрее пополнять запасы", – приводит ТАСС текст заявления.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что западные страны не будут резко наращивать поставки вооружения на Украину и предоставлять ей тяжелую технику.

В материале подчеркивалось, что США ведут себя осмотрительно, а у стран Евросоюза заканчивается запас ключевых вооружений.



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