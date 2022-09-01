В США заявили, что появление военнослужащих НАТО на Украине приведет к ядерной войне

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Сейчас США и союзники пытаются предотвратить эскалацию, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и НАТО, однако появление военнослужащих Альянса на территории Украины может привести к началу ядерной войны, пишет американский журнал Foreign Affairs.

"Это может подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих Североатлантического Альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации", – говорится в публикации.

При этом в статье отмечается, что Запад стал действовать смелее, предоставляя Киеву важные разведданные и современное вооружение, включая РСЗО HIMARS.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия, если что-то будет угрожать ее существованию, однако пока предпосылок к этому нет. По его словам, глобальный вооруженный конфликт вполне мог бы произойти, если бы Украина вступила в НАТО, а затем кто-то из ее "сумасшедших правителей" решил напасть на Россию.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступила с призывом к государствам – подписантам заявления о недопустимости ядерной войны сохранять приверженность его исполнению. Он отметил, что в документе также обозначена необходимость не допустить любую военную конфронтацию между ядерными державами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

