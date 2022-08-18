В МИД оценили возможность использования Москвой ядерного арсенала

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Москва сможет использовать силы ядерного реагирования только как ответную меру на агрессию или при угрозе существования государства. Об этом рассказал заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Иван Нечаев.

"Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", – приводит слова Нечаева РИА Новости.

По его словам, применение ядерного арсенала возможно только в рамках самообороны, в чрезвычайных обстоятельствах.

"Исходим из того, что в США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия", – добавил он.

25 июня Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М", что поможет с ответом на угрозы со стороны Североатлантического альянса. При этом в Кремле подчеркнули, что речь идет не о ракетах с ядерным оружием, а о комплексах, которые технически способны нести разные виды вооружения.

Ранее журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир заявил, что презентация концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" является сигналом России недоброжелателям. Дизайн будущей субмарины журналист назвал "радикальным". По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".

