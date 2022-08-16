Путин сделал пугающее предупреждение Западу – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Армия–2022" заявил о планах предоставить своим союзникам оружие, сообщает издание Daily Express.
"Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам", – отметил автор статьи Мэтью Дули.
Обозреватель подчеркнул, что союзники смогут приобрести от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотников, которые уже применялись во время реальных боевых действий.
При этом Дули не исключил, что западные страны могут расценить поставку оружия некоторым из враждебно настроенных по отношению к Западу стран как провокацию.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные государства уготовили для Украины судьбу пушечного мяса. Глава РФ подчеркнул, что страны Запада специально не обращали внимания на распространение неонацистской идеологии и убийства мирных на Донбассе. Помимо этого, Запад накачивал и продолжает накачивать Украину оружием, в том числе тяжелым.
Кроме того, по словам российского лидера, превосходство Запада означает отсутствие развития для всех стран, мракобесие и неолиберальный тоталитаризм.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США пытаются затянуть конфликт на Украине – Путин
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