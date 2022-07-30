Антироссийские санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо – СМИ

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Введенные против России санкции укрепили позиции Владимира Путина и сделали его сильнее, сообщает газета The Guardian.

"Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%", – отметил автор материала Саймон Дженкинс.

В то время как в экономике западных стран наблюдается рецессия.

Журналист также назвал антироссийские рестрикции наиболее непродуманным и контрпродуктивным шагом в новейшей истории.

По его словам, санкции Запада дали обратный эффект. "Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде", – подчеркнул журналист.

Ранее издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По ее мнению, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

