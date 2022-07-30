Европа откажется от поддержки Украины в случае сокращения потребления газа – СМИ

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Европейцы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.

По его мнению, это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий.

Ранее издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По мнению Захаровой, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

