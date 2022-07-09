В Германии заявили, что Запад попал в тройную ловушку Путина из-за Украины

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У России есть три важных рычага, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне украинского кризиса, заявил немецкий журналист Ульрих Райц.

"Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться", – написал он в своей статье для издания Focus.

Вышеперечисленные факторы, отметил автор, ставят Москву в тактически выгодное положение. Он также добавил, что Запад оказался не способен изолировать Россию дипломатически и экономически, поскольку сам чрезвычайно зависит от ее энергоресурсов.

Кроме того, добавил Райц, готовность Москвы к ведению переговоров по Украине, о которой заявил Владимир Путин, подает важный сигнал тем, кто выступает за отмену санкций в Европе. Журналист напомнил, что президент РФ указал на то, что чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет договориться.

Ранее профессор операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самир Дани заявил, что Запад попал в ловушку, известную как "Уловка-22". Это правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоего правила сама по себе означает его нарушение

Дани подчеркнул, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, и это спровоцировало общий скачок инфляции, которая вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания. Эксперт обратил внимание на то, что энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем.