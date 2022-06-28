В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда

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Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией, ограничив транзит в Калининград, заявила газете Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.

Она задалась вопросом, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с США, прежде чем принять такое решение.

"Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания Альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам", – сказала Эшфорд.

По ее мнению, политика Литвы демонстрирует, что Вильнюс гораздо более склонен к ухудшению отношений с Москвой, чем Париж, Берлин или Вашингтон.

Эшфорд также выразила сожаление в связи с ситуацией, развернувшейся вокруг российского эксклава. Эксперт напомнила, что Калининградская область до этого активно развивала связи со своими соседями.

Ранее бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита грузов в Калининградскую область из России является намерением забрать регион.

В ответ первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что попытки стран – членов НАТО "забрать" Калининград у России обернутся для них мясорубкой. Он пояснил, что любая попытка отторгнуть от РФ Калининград закончится военным столкновением с РФ.

Литва сообщила Калининграду о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России с 18 июня. Позднее был опубликован список запрещенных к перевозу транзитом через Литву товаров. В него вошли 23 раздела.

