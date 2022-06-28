Сенатор предупредил, что попытки НАТО забрать Калининград обернутся "мясорубкой"

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Попытки стран – членов НАТО "забрать" Калининград у России обернутся для них мясорубкой. Такое мнение высказал в беседе с РБК первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, любая попытка отторгнуть от России Калининград закончится военным столкновением с РФ.

Ранее бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита грузов в Калининградскую область из России является намерением забрать регион.

Литва сообщила Калининграду о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Позднее был опубликован список запрещенных к перевозу транзитом через Литву товаров. В него вошли 23 раздела.

