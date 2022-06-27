Медведев предупредил о жестком ответе Литве на ограничение транзита в Калининград

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Россия может принять такие ответные меры на ограничения Литвой транзита грузов в Калининград, которые перекроют прибалтийской стране кислород, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Скажем прямо, ограничение транзита – часть той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими", – сообщил он в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам политика, часть возможных мер будет иметь экономический характер. Он отметил, что от такой эскалации прежде всего пострадают обычные граждане Литвы.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

