Мощности для доставки грузов в Калининградскую область имеются в избытке – Алиханов

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Мощности для доставки грузов в Калининградскую область имеются на Балтике в избыточном количестве. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Антон Алиханов.

По его словам, перевозить товары есть на чем, однако понадобится субсидирование морского тарифа.

"Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна", – добавил Алиханов.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

