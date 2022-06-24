Алиханов вместе с МИД будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов

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Власти Калининградской области надеются, что совместно с МИД РФ добьются того, чтобы Евросоюз исключил из санкционного пакета ограничения на транзит грузов. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.

"Я надеюсь, что с помощью МИД мы добьемся того, что будет принято одно из решений: либо поправки будут внесены в первые четыре пакета, либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре", – цитирует его РИА Новости.

Губернатор также выразил надежду, что литовцам дадут новые разъяснения, чтобы они не применяли ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва достаточно решительно настроена в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, однако не спешит принимать решения. Он подчеркнул, что Литва может отменить свое решение, однако готовиться призвал к худшему.

