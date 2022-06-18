Глава Калининградской области прокомментировал прекращение Литвой транзита ряда товаров

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Власти Калининградской области ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

"Мы будем добиваться отмены разъяснений, которые Еврокомиссия дала в отношении своих санкций, это грубейшее нарушение всех обязательств без предупреждения", – подчеркнул Алиханов.

Он отметил, что региональные власти вместе с Минтрансом передислоцировали из других морей сухогруз, который курсирует на линии Усть-Луга – Балтийск.

"Для того, чтобы перераспределить запрещенные к транзиту товары нам могут понадобиться дополнительные суда, мы посчитали, максимальный объем – это семь дополнительных судов до конца года, они есть на Балтике, с некоторыми компаниями уже отработали", – сказал Алиханов.

Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. По словам Алиханова, под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

