Финляндия запретила гражданам ввозить топливо из России

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Власти Финляндии ограничили так называемый бензиновый туризм, введя запрет для физических лиц на ввоз топлива из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя финской таможни Туулу Ляхдеринне.
Собеседник агентства пояснил, что теперь в рамках исполнения антироссийских санкций граждане страны не смогут ввозить в канистрах и иных емкостях бензин и другие виды топлива, приобретенные в РФ. При этом заправлять непосредственно автомобили в России финны по-прежнему могут.
До этого финская Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая. До этого компания отказалась выполнять требование "Газпрома" оплачивать голубое топливо из РФ в рублях.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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