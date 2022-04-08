Финляндия приостанавливает почтовое сообщение с Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почта Финляндии приняла решение приостановить доставку писем и посылок в Россию и Белоруссию, а также из этих стран. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Почта Финляндии с 11 апреля на неопределенное время прекращает доставку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, Финляндией и Белоруссией ввиду исключительных обстоятельств, предусмотренных соглашениями Всемирного почтового союза", – говорится в сообщении.
Уточняется, что все отправления будут возвращены адресантам. В компании также напомнили, что доставка коммерческих отправлений, в том числе срочных писем и грузов, приостановлена еще с 15 марта.
27 марта финский железнодорожный оператор VR Group приостановил движение грузовых вагонов из РФ из-за санкций, наложенных на Российские железные дороги. 30 марта оператор вновь начал принимать поезда из РФ: в компании пояснили, что предыдущее решение было связано с санкциями Великобритании, которые, как выяснилось позже, на затрагивают соглашения VR.
6 апреля появилась информация о том, в VR Group приняли решение о прекращении восточного грузового сообщения с Россией. Подразделение VR Transpoint, отвечающее за грузоперевозки, составит план прекращения работы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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