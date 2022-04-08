Застрявшие на финской границе экспонаты вернутся в РФ в выходные – Минкультуры

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Экспонаты российских музеев, задержанные на границе финской таможней, вернутся в страну уже в выходные. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, в Еврокомиссии разъяснили российской стороне, что предметы искусства, участвующие в европейских выставках, не подпадают под санкции, в связи с чем местные органы власти стран - членов ЕС могут разрешить их передачу в Россию.

"Решение Еврокомиссии дает возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные", – написала министр.

4 апреля в российских СМИ появилась информация о том, что финские таможенники задержали три фургона с экспонатами, принадлежащими "Эрмитажу", Третьяковской галерее, Музею Востока, ГМИИ имени Пушкина и некоторым другим российским музеям. Все они участвовали в двух выставках в Италии. Позднее финская таможня подтвердила это, не уточнив при этом, о каких грузах идет речь.

Комментируя данную ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это правовым беспределом. По ее словам, экспонаты были задержаны в нарушение международного права культурных ценностей.

