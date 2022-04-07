Посла Финляндии вызвали в МИД РФ после задержания культурных ценностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ выразил решительный протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря в связи с задержанием российских музейных экспонатов финскими таможенными органами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российской внешнеполитическое ведомство.

Предметы культурного наследия следовали в Россию транзитом через Финляндию после их экспонирования в Италии и Японии. Зарубежные партнеры предоставили российской стороне государственные гарантии их неприкосновенности и возврата. Однако власти Финляндии объяснили задержание экспонатов введенными ЕС санкциями в отношении РФ.

"В Москве ожидают скорейшего решения финских властей относительно обеспечения возвращения в Россию музейных ценностей. До принятия такого решения на финской стороне лежит полная ответственность за хранение этих произведений искусства", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что финской стороне не удастся уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза в данном вопросе.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что финские таможенники задержали три фургона с экспонатами, принадлежащими "Эрмитажу", Третьяковской галерее и другим российским музеям. Позднее финская таможня подтвердила это, не уточнив при этом, о каких грузах идет речь.

Позднее в Минкультуры РФ заявили, что музейные экспонаты, с которыми возникли проблемы на границе с Финляндией, были частью двух выставок в Италии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание российских экспонатов правовым беспределом. Она также выразила надежду, что финские власти в ближайшее время примут решение о возвращении российских произведений искусства в полном объеме.