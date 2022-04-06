В МИД РФ назвали задержание экспонатов на финской границе правовым беспределом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание на финской границе российских экспонатов правовым беспределом.

"Речь идет о задержании в нарушение международного права культурных ценностей, принадлежащих Российской Федерации и временно находившихся за границей, в которых организовывались выставки этих предметов на некоммерческой основе в сотрудничестве с нашими музеями", – цитирует Захарову ТАСС.

Она также выразила надежду, что финские власти в ближайшее время примут решение о возвращении российских произведений искусства в полном объеме.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что финские таможенники задержали три фургона с экспонатами, принадлежащими "Эрмитажу", Третьяковской галерее и другим российским музеям. Позднее финская таможня подтвердила это, не уточнив при этом, о каких грузах идет речь.

Позднее в Минкультуры РФ заявили, что музейные экспонаты, с которыми возникли проблемы на границе с Финляндией, были частью двух выставок в Италии.

