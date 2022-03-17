Выставка "Найти Бэнкси" открылась на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве на ВДНХ открылась выставка "Найти Бэнкси", где показаны копии работ загадочного и популярного уличного художника мира, сообщает News.ru.

В рамках экспозиции представлены более 150 работ по мотивам произведений британского автора, аутентичные копии его картин и скульптур.

Отмечается, что все экспонаты и инсталляции сопровождаются описанием, благодаря которому гости смогут более подробно изучить творчество художника и его восприятие окружающей среды.

Художник, политический активист и режиссер Бэнкси получил известность в середине 2000-х годов. В его граффити часто наблюдалась сатира и черный юмор на злобу дня. Кроме того, работы автора всегда становятся событиями в сфере уличного искусства и обсуждаются в разных странах.

Ранее в столице открылась выставка Николая Селиванова "Legoад и другие конструкторы". Основной идеей является мысль о том, что для конструирования необходимо делать конструктор, для создания конструктора тоже нужен конструктор. Выставка состоит именно из таких проектов.

