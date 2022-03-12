"The City. Смотрим": москвичам рассказали о лучших выставках марта

Москвичам рассказали о лучших выставках марта.

В список вошли выставки "Зона машин" Мэтта Коллишоу (Галерея Гари Танцицяна, до 25 июня), "Мумии Древнего Египта" (ГМИИ, до 31 мая), и "Керамика. Парадоксы" (Царицыно, до 24 апреля).