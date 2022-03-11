Володин поручил подготовить обращение в СК и Генпрокуратуру по ситуации с Meta

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру по ситуации с соцсетью Meta, которая разрешила пользователям публиковать призывы к насилию против российских военных.

"Будет правильным дать поручение комитету по безопасности подготовить обращение генеральному прокурору и в Следственный комитет, а также незамедлительно принять меры прокурорского реагирования", – сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы в пятницу.

По его словам, против граждан РФ ведется информационная война. При этом используются для этого американские интернет-площадки, работающие на территории РФ. Володин также добавил, что тех, кто подобную войну ведет, найдут, доставят в Россию и предадут суду.

Спикер Госдумы выразил обеспокоенность по поводу судьбы россиян, которые находятся за границей. Он отметил, что внутри страны гражданам РФ ничего не грозит, однако неизвестно, что будет с ними происходить за рубежом на фоне ситуации с Meta.

Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, минувшей ночью Роскомнадзор направил Meta запрос с требованием официально подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

