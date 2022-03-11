Meta подтвердила, что временно разрешит в соцсетях призывы к насилию против военных России

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Компания Meta временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря компании Энди Стоуна.
Он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.
Ранее Meta по просьбе Украины ограничила доступ с территории страны к аккаунтам ряда российских государственных средств массовой информации в своих соцсетях. Вице-президент компании-оператора Facebook и Instagram Ник Клегг уточнил, что компания получила от властей еще ряда государств просьбы ограничить СМИ РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Meta отказалась исполнять требования властей РФ снять ограничения – вице-президент
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