Instagram перестанет показывать подписки пользователей в РФ и на Украине

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Социальная сеть Instagram не будет показывать подписки пользователей в РФ и на Украине. Об этом сообщается в заявлении компании Meta, передает РИА Новости.

В компании пояснили, что таким образом намерены защитить сообщества двух стран.

"Мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах", – заявили в Meta.

Помимо прочего, публикации историй со ссылками на российские государственные СМИ будут понижены в выдаче. Кроме того, они будут иметь специальные отметки.

4 февраля Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook на территории РФ. В ведомстве данный шаг объяснили случаями дискриминации ряда российских СМИ со стороны соцсети, в частности недавним ограничением доступа к аккаунтам РИА Новости, телеканала Russia Today, издания Sputnik и других.