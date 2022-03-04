Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

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Роскомнадзор принял решение заблокировать социальную сеть Facebook на территории России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Как объяснили в Роскомнадзоре, данное решение обусловлено случаями дискриминации ряда российских СМИ со стороны соцсети, которые фиксируются с октября позапрошлого года. В частности, речь идет об ограничении доступа к аккаунтам РИА Новости, телеканалов "Звезда" и Russia Today, издания Sputnik, а также "Ленты.ру" и "Газеты.ру".

Уточняется, что действия Facebook нарушали нормы российского законодательства, требующие обеспечения свободного распространения информации, а также доступа граждан РФ к аккаунтам российских СМИ на иностранных интернет-площадках.

Ранее, 4 марта, Роскомнадзор принял решение заблокировать сайты "Медузы" (признана СМИ-иноагентом), BBC и DW, а также издания "Голос Америки" (признано СМИ-иноагентом), "Радио Свободы" (признано СМИ-иноагентом) и некоторых других ресурсов. В ведомстве объяснили, что они систематически публиковали ложную информацию о российской спецоперации на Украине.

