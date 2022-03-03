РКН потребовал от Telegram удалить боты, предлагающие сведения о военнослужащих РФ

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Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить сетевые боты, которые предлагают получить информацию о военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор выявляет интернет-ресурсы, в том числе телеграм-боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих ВС РФ, якобы находящихся в списках пленных или погибших в ходе специальной операции на Украине", – заявили в ведомстве.

Уведомления о необходимости удалить неправомерные ресурсы направлены руководству Telegram. Также информация о ситуации передана в следственные органы для последующего привлечения к ответственности злоумышленников.

По данным Роскомнадзора, установленные сайты и боты в некоторых случаях создаются с наименованиями, которым доверяет аудитория. Кроме того, информация о военнослужащих и их семьях может быть использована в неправомерных целях.

В ведомстве попросили не распространять и не предоставлять в Сети информацию о родных и близких, которые проходят военную службу.

2 марта в Госдуму внесли поправки о введении наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейковой информации о действиях Вооруженных сил РФ.

В тот же день Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по тематике специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.