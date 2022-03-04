Пользователи "ВКонтакте", YouTube и Google сообщают о сбоях в работе сервисов

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Пользователи социальной сети "ВКонтакте", а также видеохостинга YouTube и онлайн-сервисов Google сообщают о неполадках в их работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

К 12:51 по московскому времени сервис зарегистрировал 1 406 сообщений о сбоях в работе "ВКонтакте". Большинство пользователей (47%) испытывали проблемы в работе сайта, 45% жаловались на неполадки в работе мобильного приложения, еще 8% столкнулись с некорректной работой профиля.

Сбой затронул пользователей из Украины и России, главным образом из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Отчеты о неполадках в работе YouTube и Google стали поступать из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран примерно в 12:43 по московскому времени. Около 57% пользователей видеохостинга сообщают о проблемах при загрузке веб-сайта, 27% отмечают неполадки в работе мобильного приложения, еще 17% испытывают проблемы при просмотре видеотрансляций.

Большая часть пользователей Google (48%) жалуются на некорректную работу поисковика, 44% сообщили о проблемах при загрузке сайта, еще 8% не могут пройти авторизацию.

Ранее пользователи Instagram, Facebook и TikTok сообщали о сбоях в работе сервисов. По данным портала, 83% пользователей Instagram жаловались на работу приложения, 10% – профиля и 7% – веб-сайта. На неполадки жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.