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Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Пользователи "Яндекса" могут испытать трудности при использовании домена yandex.ua. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
"Мы получили уведомление от украинского регистратора о том, что домен yandex.ua разделегирован. Это значит, что пользователи, которые проходят по этой ссылке, могут испытывать трудности с доступом к сервисам "Яндекса", – говорится в сообщении.
Пользователям рекомендуют выбирать другие домены.
21 февраля пользователи фиксировали сбои в работе "Яндекса". В основном с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. 81% пользователей жаловались на неполадки в работе сайта. Еще 12% сообщили о трудностях с авторизацией, а 7% опрошенных отметили неисправности в работе поиска.
При этом в компании уточнили, что у ряда пользователей проблемы наблюдались при работе с почтой. Позже сервис "Яндекс.Почта" возобновил работу в штатном режиме.
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