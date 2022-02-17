Сбой произошел в работе соцсети Twitter

Фото: depositphotos/rafapress

Пользователи Twitter из разных стран сообщают о неполадках в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о трудностях в работе сети стали поступать в 18:22 по московскому времени. Сбои отметили пользователи из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Франции, Германии. Жалуются на плохую работу Twitter и россияне.

Многие указывают на ошибки в работе веб-сайта. Неполадки зафиксированы также в приложении, плохо работает лента новостей, а также соединение с сервером.

Ранее сбой зафиксировали в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Как утверждается в сообщении сервиса, на неполадки пожаловались пользователи из США. Большинство опрошенных испытали сложности с просмотром видео. О такой проблеме заявили 58% респондентов.