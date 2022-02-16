Сбой произошел в работе сервисов "Мегафона"

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Сбой случился в работе сервисов компании "Мегафон". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.

Как сообщается на сайте, большинство пользователей (89%) отметили проблемы в работе мобильного интернета. При этом еще у 7% опрошенных сбой затронул мобильную связь.

Больше всего жалоб на неполадки приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Краснодарского края.

Как заявили ТАСС в пресс-службе "Мегафона", у некоторых абонентов могло случиться кратковременное снижение скорости передачи данных. При этом голосовые вызовы доступны пользователям в штатном режиме.

"Специалисты компании оперативно устранили проблему. В настоящее время работа сервисов восстанавливается", – добавили в компании.

Ранее массовые сбои произошли в работе сразу нескольких сервисов и социальных сетей на территории России. О неполадках сообщали пользователи "ВКонтакте", Instagram и Telegram. Также проблемы были выявлены в функционировании сервисов "Ростелекома".