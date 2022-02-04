Массовые сбои произошли в работе сервисов и социальных сетей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи сообщили о неполадках в работе сразу нескольких сервисов и социальных сетей на территории России. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Так, проблемы возникли с социальной сетью "ВКонтакте". 54% пользователей сообщили о сбоях именно на сайте. Еще 40% сообщили о неполадках с именным приложением соцсети. Также ряд пользователей сообщили о трудностях при просмотре личного профиля.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России. Насчитывалось свыше 74 тысяч жалоб. Все неполадки уже устраняются соцсетью.

Также проблемы выявили в функционировании сервисов "Ростелекома". К 18:53 было зафиксировано наибольшее число обращений – 446. По уточненным данным, 76% пользователей указали на проблемы со стационарным интернет-подключением. Еще 21% зафиксировали отсутствие сигнала связи.

Наименьшее число сообщений о неполадках поступило в отношении социальной сети Instagram и мессенджера Telegram – максимум 93 и 74 уведомления о сбоях. В первом случае пользователи сослались на неработающее приложение (60%), во втором – на проблему с подключением к серверам.

Ранее также сообщалось о неполадках в работе мессенджера WhatsApp. 75% пользователей столкнулись с невозможностью отправить какие-либо сообщения.