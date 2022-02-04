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Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. О неполадках сообщают пользователи из разных стран мира. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 16:19 по московскому времени сервис зарегистрировал 1 091 отчет о неполадках. Большая часть из них – 75% – содержит жалобы на проблемы при отправке сообщений. Также 15% пользователей столкнулись с неполадками в работе приложения, еще 15% испытывают трудности при авторизации.

Ранее сбой произошел в работе онлайн-видеохостинга YouTube. На неполадки жаловались пользователи из разных городов России. В основном о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.