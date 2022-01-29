Сбой произошел в работе Instagram

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Сбои фиксируются в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает функционирование крупных сетевых ресурсов.

По информации сервиса, жалобы на работу соцсети приходят из США, Великобритании и Канады. Кроме того, с трудностями сталкиваются жители России и Украины.

Уточняется, что некоторые пользователи испытывают сложности при использовании веб-сайта и приложения. При этом другие не могут войти в свои учетные записи.

Ранее сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте". С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов. 85% жаловались на работу сайта, 9% – на проблемы с подключением, 6% жалоб поступали по поводу проблем с приложением.