В работе Telegram произошел сбой

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.

В частности, 45% пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения, 36% столкнулись с проблемой при отправке сообщений. Еще 19% не могут подключиться к серверу.

Сбой затронул пользователей из России, а также Украины, Польши, Нидерландов и других стран.

Ранее сбой произошел в работе Instagram. Жалобы, поступившие от пользователей, были связаны с работой приложения и сайта, а также касались соединения с сервером.