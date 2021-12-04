В работе Instagram произошел сбой

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Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел примерно в 17:00 по московскому времени.

Наибольшее количество жалоб, поступивших от пользователей, связано с работой приложения и сайта, а также соединения с сервером.

Ранее сбой произошел в Telegram. О неполадках в работе мессенджера сообщали пользователи по всему миру. Со сбоями столкнулись жители России, Германии, Нидерландов, Великобритании и ряда других стран.