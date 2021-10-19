Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети "ВКонтакте"

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Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел во вторник. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По состоянию на 7:55 поступило 3 327 отчетов о проблемах с доступом к соцсети. 41% пользователей отмечают сбои в работе приложения, 35% жалуются на работу сайта, еще 21% обращают внимание на проблемы с подключением сервера.

Больше всего сообщений о неполадках поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, а также Екатеринбурга.

Ранее сбой произошел в работе Instagram. О проблемах в работе соцсети сообщали пользователи из США, Канады, Германии, Великобритании, Италии, Франции, а также России. В большинстве сообщений говорилось о неполадках в работе приложения и при подключении к серверу.

