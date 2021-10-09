В работе Instagram, Facebook и WhatsApp снова произошел сбой. На неполадки с сервисами пользователи пожаловались накануне. У них возникли проблемы с подключением к серверу – не обновлялась лента, были сложности с доставкой сообщений. Информацию подтверждает и сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов. Первые сообщения начали поступать примерно в девять вечера по Москве. Полностью восстановить работу сервисов удалось после полуночи.

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