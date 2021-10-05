В работе Instagram и Facebook произошли новые сбои

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Пользователи соцсетей Instagram и Facebook в различных странах второй день подряд сообщают о неполадках в их работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе данных соцсетей отмечались в течение всего дня и усилились к вечеру. Они затронули жителей США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, России и других стран.

Пользователи Instagram сообщают о проблемах с приложением, в частности о некорректной работе новостной ленты и раздела "Сторис", а также с сайтом и при соединении с сервером. А неполадки в Facebook главным образом касаются работы сайта, приложения и соединения с сервером.

4 октября неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались и продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.