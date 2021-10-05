В Group-IB подсчитали потери бизнеса из-за сбоя в работе Facebook

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Согласно предварительным подсчетам, потери бизнеса могут составлять 582,4 миллиона долларов из-за глобального сбоя в работе Facebook, заявил руководитель отдела специальных проектов департамента Digital Risk Protection Group-IB Владимир Калугин.

"По итогам прошедшего сбоя акции Facebook упали на 4,9%, но это потери, которые несет сама компания и которые должна отыграть в ближайшее время, поскольку все еще остается крупнейшим владельцем социальных платформ с более чем 1/3 доли мирового рынка", – сказал он.

Калугин уточнил, что компании Facebook помимо социальных сетей принадлежат и крупнейшие рекламные площадки, от чего сильно зависит бизнес.

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

