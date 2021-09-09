В РФ запустят эксперимент по использованию цифровой копии СТС

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
МВД России совместно с министерством цифрового развития, связей и массовых коммуникаций запустит эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через приложение для телефона. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе проведения данного эксперимента водители по требованию сотрудников полиции смогут предъявлять для проверки мобильное приложение, в котором есть графическое отображение свидетельства о регистрации ТС и данные о нем.
Отмечается, что сотрудники ГАИ будут проверять электронные СТС с использованием мобильного устройства путем считывания QR-кода.
Ранее в Госавтоинспекции предупредили о последствиях несвоевременной перерегистрации купленного авто. В ГИБДД рассказали, что во время заключения сделки купли-продажи автовладельцу надо заключить договор в трех экземплярах. Один остается у него, а два других – у покупателя. В них должны быть данные о регистрационном документе.
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