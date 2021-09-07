В ГИБДД напомнили о последствиях несвоевременной перерегистрации купленного авто

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После продажи автомобиля прежнему владельцу могут приходить штрафы и транспортный налог, сообщили в Госавтоинспекции. Это может произойти, если покупатель сразу не перерегистрировал машину на свое имя.

В ГИБДД рассказали, что во время заключения сделки купли-продажи автовладельцу надо заключить договор в трех экземплярах. Один остается у него, а два других – у покупателя. В них должны быть указать данные о регистрационном документе.

По истечении 10 суток со дня заключения сделки на сайте ГИБДД.РФ в разделе "Проверка автомобиля" необходимо отследить, перерегистрировал новый собственник транспортное средство на свое имя или нет.

Если машина до сих пор зарегистрирована на предыдущего владельца, надо прекратить регистрацию. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг. Эта процедура займет не более 15 минут.

Ранее директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков рассказал, что граждане, которые продают свой автомобиль, допускают ошибку, пренебрегая качеством и количеством фото.

Эксперт посоветовал делать фотографии машины со всех ракурсов, уделяя внимание интерьеру. Всего, по мнению специалиста, желательно сделать около 30 снимков. Также он напомнил о важности составления качественного технического описания машины, в котором обязательно должен быть указан год выпуска, пробег, тип двигателя, количество владельцев.

